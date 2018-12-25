Инвестиции и переработка: что в Узбекистане планируют делать с мусором

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. Стратегия по обращению с твердыми бытовыми отходами (ТБО) на 2019-2028 годы, разработанная Государственным комитетом по экологии и охране окружающей среды, предполагает переход от устаревших алгоритмов, используемых в области обращения с ТБО, к современным.
Документ опубликован на портале СОВАЗ для общественного обсуждения.
Как следует из документа, сейчас в сфере обращения с ТБО есть определенные проблемы. Например, несовершенство законодательства приводит к несоблюдению экологических норм и правил, низкому уровню экологической культуры населения.
Пока эта область не стала привлекательной для отечественных и зарубежных инвесторов, поэтому она остается нагрузкой на бюджет.
На уровне государства и регионов отсутствует комплексное управление обращением с ТБО.
"Следствием недофинансирования также явилось неудовлетворительное состояние контейнерных площадок, мусоросборочных пунктов и полигонов ТБО, , их несоответствие национальным и международным санитарным и экологическим нормам. Помимо этого, образовался недостаток количества данных объектов инфраструктуры, что в свою очередь привело к образованию стихийных свалок и хаотичному складированию отходов строительства и сноса, отходов животноводства, уличных отходов",- говорится в документе.
Предприятий в сфере обращения с ТБО также недооснащены, поэтому их услугами охвачены только 40-50% жителей в сельской местности и практически не охвачены жители отдаленных населенных пунктов.
Не проводятся экспериментальные исследования и работы по определению норм накопления и морфологического состава ТБО, что препятствует внедрению технологий по комплексной переработке ТБО. Планирование и внедрение эффективной системы раздельного сбора ТБО невозможно по эти же причинам.
Как следует из документа, успешное развитие системы управления ТБО напрямую связано с формированием порядка выбора претендентов на оказание услуг в области обращения с ТБО посредством электронных конкурсов через единую электронную торговую площадку E-IJRO AUKSION, предоставлением услуг физическим лицам по сбору и вывозу ТБО на основе публичных договоров. Также необходимо укреплять дисциплину платежей за услуги по сбору и вывозу ТБО, внедрять экономический метод управления природоохранной деятельностью на основании принципа "загрязнитель платит".
Отмечается, что нужно создавать условия для привлечения прямых иностранных инвестиций, заемных средств международных финансовых институтов и грантов для реализации проектов в сфере обращения с ТБО, а также оценить риски негативного воздействия полигонов ТБО на окружающую среду для последующей модернизации и оптимизации их числа.
Обсуждение продлится до 3 января 2019 года.