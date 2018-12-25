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Больше мороженого: в Ташкенте открывается Baskin Robbins

© Sputnik / Сергей Пятаков
Экономика
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Попробовать лакомства с фруктами, орехами, шоколадом, карамель и множеством других начинок желающие смогут в ТРЦ Samarqand Darvoza.

ТАШКЕНТ, 25 дек – Sputnik. В торгово-развлекательном центре Samarqand Darvoza в Ташкенте 29 декабря открывается кафе-мороженое Baskin Robbins, сообщает Afisha.uz.

Baskin Robbins – монополист рынка холодного лакомства в мире, был основан в 1945 году в калифорнийском городе Глендейле  предпринимателями Бертоном Баскином и Ирвином Роббинсом. Этот формат общепита стал абсолютно новым на рынке. В 1970-х торговую марку выкупила британская компания Alled Domecq.

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Основное отличие Baskin Robbins – в большом выборе мороженого. Покупателям предлагают фруктовые, ореховые, шоколадные, карамельные и многие другие начинки.

В последние годы в Узбекистане появляется все больше сетей  зарубежного фаст-фуда. В сентябре в Ташкенте открылся первый ресторан блюд из курицы KFC, в ближайшее время в республике  откроется не менее 25 таких точек.

Теги:
Узбекистан, Ташкент, Кафе



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