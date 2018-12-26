Долги старые - меры новые: в Узбекистане вырастут пени за неуплату налогов

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Размер пени за неуплату налогов в Узбекистане увеличится начиная с 2019 года.
Соответствующие изменения содержатся в законе, подписанном президентом республики.
В соответствии с документом, теперь за неуплату налогов назначена пеня в размере 0,045%. Если начисление пени будет осуществлено со стороны налоговиков, то тогда размер составит 0,06%.
Начисление пени будет осуществляться за каждый просроченный день.
Отметим, что в настоящее время размер пени составляет 0,033%.
Пеня – это неустойка, которую в денежном эквиваленте нужно выплатить за каждый просроченный день выплат.