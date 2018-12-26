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Долги старые - меры новые: в Узбекистане вырастут пени за неуплату налогов

© Фото / Бакыт Толканов
Экономика
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С нового года в республике начнет действовать новый порядок начисления пени на суммы недоимок по налогам и взносам.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Размер пени за неуплату налогов в Узбекистане увеличится начиная с 2019 года.

Соответствующие изменения содержатся в законе, подписанном президентом республики.

В соответствии с документом, теперь за неуплату налогов назначена пеня в размере 0,045%. Если начисление пени будет осуществлено со стороны налоговиков, то тогда размер составит 0,06%.

Начисление пени будет осуществляться за каждый просроченный день.

Отметим, что в настоящее время размер пени составляет 0,033%.

Пеня – это неустойка, которую в денежном эквиваленте нужно выплатить за каждый просроченный день выплат.




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