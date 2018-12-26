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На территории свободной экономической зоны Ангрен введен в эксплуатацию завод про производству керамической плитки

Как получить участок для реализации инвестпроекта в Узбекистане

Пресс-служба Государственного комитета по инвестициям
Экономика
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В республике принят указ президента "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы координации и управления деятельностью свободных экономических зон".

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Для размещения инвестиционных проектов на территориях свободных экономических зон (СЭЗ) Узбекистана необходимо, чтобы объем экспорта составлял не менее 25% произведенной продукции по итогам второго финансового года с начала деятельности предприятия в течение двух лет, а в последующие годы — не менее 50%. В соответствии с указом главы государства, в случае несоблюдения этих условий субъект предпринимательства рискует лишиться статуса участника свободной экономической зоны и потерять предоставленные ранее льготы.

Решение о предоставлении земельного участка для реализации инвестиционных проектов на территориях СЭЗ оформляется протоколом административных советов, отдельное решение хокима района или города по этим вопросам не требуется.

Производство гипсокартона
© Sputnik / Руслан Кривобок
В Узбекистане появилась новая свободная экономическая зона

До 1 марта следующего года Госкоминвестиций, а также Министерство экономики и Министерство юстиции республики разработают проект закона "О специальных экономических зонах". Впоследствии будет представлен проект Концепции развития свободных экономических зон.

В стране появится электронная система рассмотрения инвестиционных заявок на реализацию проектов на территориях СЭЗ. Планируется использовать электронную цифровую подпись.

Кроме того, в стране собираются внедрить автоматизированную систему мониторинга инвестпроектов, которая позволит контролировать ввод производственных мощностей, экспорт продукции, создание новых рабочих мест, а также то, как участники СЭЗ исполняют свои обязательства.

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Теги:
Указ, СЭЗ, Госкомитет по инвестициям Узбекистана



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