Почему GM Uzbekistan сняла еще одного главу филиала

Руководство компании провело мониторинг и выяснило, что за последние 9 месяцев в филиале "Фергана Автомарказ" допустили слишком много ошибок и недочетов.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В GM Uzbekistan в очередной раз сменился руководитель одного из филиалов – "Фергана Автомарказ", сообщает пресс-служба "Узавтосаноат".

Новым директором предприятия стал Эркин Иркамов, прежнего освободили от занимаемой должности из-за выявленных в результате мониторинга многочисленных ошибок и недочетов.

"Обращения были связаны с действиями сотрудников, выражающихся в грубом отношении к клиентам, а также с проявлением коррупционных составляющих со стороны сотрудников автосалона", - говорится в сообщении.

Также руководство компании не устроила квалификация сотрудников кол-центра филиала и периодичность обновления информационных мониторов и стендов.

GM Uzbekistan просит тех, кто стал свидетелем правонарушений в работе дилерских предприятий, сообщать о них по телефону доверия.