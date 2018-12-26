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Как делают автомобили GM Uzbekistan

Почему GM Uzbekistan сняла еще одного главу филиала

© Новости Узбекистана
Экономика
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Руководство компании провело мониторинг и выяснило, что за последние 9 месяцев в филиале "Фергана Автомарказ" допустили слишком много ошибок и недочетов.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В GM Uzbekistan в очередной раз сменился руководитель одного из филиалов – "Фергана Автомарказ", сообщает пресс-служба "Узавтосаноат".

Новым директором предприятия стал Эркин Иркамов, прежнего освободили от занимаемой должности из-за выявленных в результате мониторинга многочисленных ошибок и недочетов.

"Обращения были связаны с действиями сотрудников, выражающихся в грубом отношении к клиентам, а также с проявлением коррупционных составляющих со стороны сотрудников автосалона", - говорится в сообщении.

Также руководство компании не устроила квалификация сотрудников кол-центра филиала и периодичность обновления информационных мониторов и стендов.

GM Uzbekistan просит тех, кто стал свидетелем правонарушений в работе дилерских предприятий, сообщать о них по телефону доверия.

Теги:
Узбекистан, Коррупция, Увольнение, GM Uzbekistan



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