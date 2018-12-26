Во сколько Ташкенту обойдется надземное метро

Новые линии появятся в Сергелийском и Юнусабадском районах, работы предполагается завершить к 2021 году.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Стала известна сумма строительства легкого метро в Юнусабадском и Сергелийском районах Ташкента – 422,3 миллиона долларов, сообщает UPL 24.

Работы предполагается закончить к 2021 году, общая протяженность надземных линий составит 52,1 километра, строительство осуществляется в пять этапов.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Мирзиёев дал советы строителям метро в Ташкенте

В конце июля стройку посетил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, он поручил сдать первую очередь в кратчайшие сроки. По его словам, этот проект обеспечит доступность, удобство и безопасность перемещения пассажиров.

Важно и то, что легкий метрополитен возьмет на себя часть нагрузки других видов общественного транспорта. Кроме того, будет проще контролировать оплату проезда.

Одновременно в столице продолжается строительство новых станций традиционного подземного метро – "Туркистон" и "Юнусобод".