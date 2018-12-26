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Российский экспортный центр увеличивает кредитный портфель в Узбекистане

Sputnik
Экономика
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26 0 0

По итогам года РЭЦ надеется довести его до 750 миллионов, в первом полугодии он превысил 500 миллионов.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Российский экспортный центр до конца 2018 года планирует довести кредитный портфель в Узбекистане до 750 миллионов долларов, сообщает Podrobno.uz.

По итогам первого полугодия этот показатель превысил 500 миллионов долларов, среди недавних контрактов – строительство GTL-предприятия и Ташкентского металлургического комбината. В последнем случае финансирование составило 140 миллионов долларов, их направят на закупку различного оборудования – российского и не только.

Обмен папками с документами
Sputnik / Алексей Панов
Российский экспортный центр открыл представительство в Узбекистане

Кроме того, в данный момент стороны обсуждают финансирование поставок российских земснарядов и добычи нерудных строительных материалов.

Российский экспортный центр в октябре открыл в Узбекистане свое представительство. Инициативу по поддержке проектов в Узбекистане он проявил в конце 2017 года.

Теги:
Россия, Узбекистан, Кредитование



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