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Курган хочет организовать бизнес-миссию в Узбекистан в 2019 году

CC0 / Pixabay / rawpixel
Экономика
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Также в планах правительства области – посетить Казахстан, Азербайджан, Беларусь, Кыргызстан, Германию и Южную Корею.

ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. Курганская область определила список стран для организации бизнес-миссий в 2019 году, среди них – Узбекистан, сообщает РИА Новости.

"Список стран по бизнес-миссиям понятен. Это СНГ – Казахстан, часть стран Кавказского региона, которые имеют похожую с нами структуру экономики. В частности, Азербайджан, который поставляет нам плодоовощную продукцию и закупает продукцию в нашей стране. Дальше Кыргызстан. Возможно, посмотрим Узбекистан и Таджикистан", - заявил в интервью временно исполняющий обязанности главы региона Вадим Шумков.

В дальнем зарубежье Курган рассматривает Германию, Китай, Южную Корею, страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Курганская область расположена в южной части Западно-Сибирской равнины, входит в состав Уральского федерального округа, считается одним из уранодобывающих регионов.

Теги:
миссия, Узбекистан, Курганская область



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