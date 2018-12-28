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Беспилотный летательный аппарат

Кому в Узбекистане разрешат продажу дронов

© Sputnik / Илья Питалев
Экономика
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Госкомгеодезкадастр предлагает предоставить право на торговлю беспилотниками одному государственному предприятию.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. В Узбекистане с лета этого года ограничена продажа дронов и беспилотников, но Госкомгеодезкадастр предлагает разрешить торговлю частно-государственной компании BSHARKUZ, сообщается в постановлении ведомства, опубликованном на СОВАЗ.

"Разрешить совместному предприятию в форме общества с ограниченной ответственностью BSHARKUZ ввоз, производство и эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов, а также их реализацию на экспорт и в Республике Узбекистан юридическим лицам, которым отдельным решением правительства разрешена их эксплуатация, путем заключения прямых договоров", - говорится в документе.

Кроме того, BSHARKUZ получит на 5 лет дополнительные льготы – освобождение от таможенных платежей и НДС, налога на прибыль, налога на имущество, земельного налога, услуг по выдаче специальных сертификатов и разрешений.

Теги:
закон, Узбекистан, Беспилотник



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