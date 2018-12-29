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Горно-обогатительный комбинат

Россияне разработают проект новой медной фабрики в Узбекистане

© Sputnik / Илья Питалев
Экономика
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Фабрика должна заработать в 2022 году.

ТАШКЕНТ, 29 дек – Sputnik. Российский научно-исследовательский и проектный институт "ТОМС" разработает проект новой медной обогатительной фабрики в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба Алмалыкского горно-металлургического комбината.

Горно-обогатительный комбинат
© Sputnik / Евгений Биятов
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"Уникальность новой фабрики будет заключаться в использовании рациональной схемы обогащения полезных ископаемых, которая в том числе позволит увеличить выпуск товарной продукции – меди, молибдена и золота. Также российская сторона должна предусмотреть возможность переработки окисленных руд, шлаков и лежалых хвостов старого хвостохранилища, что также даст возможность нарастить выпуск меди и золота", – говорится в сообщении.

Кроме того, "ТОМС" будет привлечен к модернизации двух действующих медных обогатительных фабрик. Здесь работы начнутся уже в будущем году.

Обе фабрики сегодня занимаются переработкой сульфидных медно-молибденовых руд месторождений Кальмакыр и Сары-Чеку, из которых, кроме цветных металлов, извлекаются драгоценные и редкие металлы. Работающее здесь оборудование технологически устарело, оно не обладает необходимыми показателями по энергоэффективности и объемам удельной производительности.

Теги:
Россия, горнодобывающий комплекс, медь, Узбекистан



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