В Узбекистане в Новом году изменятся цены на алкоголь

С 1 января 2019 года бутылка вина будет стоить 8 тысяч сумов вместо нынешних 6500, литр коньяка – 29 тысяч сумов.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Минфин Узбекистана выпустил постановление с новыми минимальными оптово-отпускными и розничными ценами на алкоголь.

Изменения вступят в силу с 1 января 2019 года, оптовая цена за литр вина составит 8 тысяч сумов (сейчас – 6500), за коньяк – 29 тысяч, за водку – 19,400 сумов.

Кроме того, в следующем году в Узбекистане хотят вернуть вытрезвители. Соответствующее постановление президент Шавкат Мирзиёев выпустил в конце декабря. Такие заведения работали в советское время, а теперь организации для "создания дополнительных условий временной изоляции" могут снова появиться в республике.Учреждение будет контролировать Минздрав, планируется выделить отдельные помещения в каждом районном или городском учреждении здравоохранения.