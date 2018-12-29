20:02 29 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB120.91
  • EUR9479.57
  • USD8339.55
Поиск
Вина Узбекистана на Международной выставке Узбекистан на Шелковом пути

В Узбекистане в Новом году изменятся цены на алкоголь

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
Получить короткую ссылку
2710

С 1 января 2019 года бутылка вина будет стоить 8 тысяч сумов вместо нынешних 6500, литр коньяка – 29 тысяч сумов.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Минфин Узбекистана выпустил постановление с новыми минимальными оптово-отпускными и розничными ценами на алкоголь.

Изменения вступят в силу с 1 января 2019 года, оптовая цена за литр вина составит 8 тысяч сумов (сейчас – 6500), за коньяк – 29 тысяч, за водку – 19,400 сумов.

Наручники
© Flickr/ houstondwiPhotos mp
В Узбекистан вернут вытрезвители

Кроме того, в следующем году в Узбекистане хотят вернуть вытрезвители. Соответствующее постановление президент Шавкат Мирзиёев выпустил в конце декабря. Такие заведения работали в советское время, а теперь организации для "создания дополнительных условий временной изоляции" могут снова появиться в республике.Учреждение будет контролировать Минздрав, планируется выделить отдельные помещения в каждом районном или городском учреждении здравоохранения.

Теги:
Узбекистан, алкогольная продукция, вино



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Шестнадцатилетний шахматист Узбекистана победил действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена
Узбекская шахматная сенсация и другие яркие моменты турнира в Петербурге
Новогоднее представление военного оркестра в Ташкенте
Труба зовет Новый год: военные музыканты-Корбобо поздравили ташкентцев
Двенадцать дней счастья
Сколько отдыхаем в 2019 году

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054