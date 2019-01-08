В Узбекистане выросла инфляция и подорожали товары

По итогам 2018 года этот показатель составил 17,5%, для сравнения в 2017-м – 14,4%.

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. В Узбекистане по итогам прошлого года более чем на 3% выросла инфляция, сообщает РИА Новости.

По официальным данным на конец 2018 года, этот показатель равен 17,5%. В 2017-м – 14,4%, в 2016-м – 5,7%. Тогда ее рост в два раза аналитики связывали с девальвацией сума и либерализацией валютного рынка.

© Sputnik / Николай Хижняк Где в Узбекистане самые дорогие и дешевые продукты

Кроме того, по итогам прошлого года продовольственные товары стали дороже на 20,1%, а непродовольственные – на 17,1%. Услуги подорожали на 12,1%.

Ранее Государственный комитет по статистике опубликовал список городов Узбекистана с самыми низкими и высокими ценами на разные виды продовольственных товаров. Выяснилось, что самую дорогую говядину можно приобрести в Чирчике – за 52 тысячи сумов за килограмм, а самую дешевую – в Нукусе, там это мясо стоит 26 тысяч сумов за килограмм.