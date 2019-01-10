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В Узбекистане разработают программу по сокращению теневой экономики

Spuntik / Дмитрий Астахов
Экономика
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Также в республике может появиться Экономический совет по обеспечению основных направлений структурных реформ в этой сфере на 2019-2021 годы.

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. В Узбекистане занялись налоговой реформой и сокращением доли теневой экономики, сообщает Norma.uz.

В ближайшее время правительство займется разработкой и принятием новой редакции Налогового кодекса и "дорожной карты". Также планируется организовать Экономической совет – этот орган будет реализовывать реформы в 2019-2021 году.

Автозаправочная станция
© Sputnik / Александр Кожохин
В Узбекистане вместо налога на потребление бензина ввели акциз

Возглавит совет премьер-министр республики Абдулла Арипов, будет сформирована международная экспертная группа для проработки конкретных мероприятий.

Один из конкретных и стратегически важных документов – стратегия реформирования предприятий с долей государства. Также реформы заменят сельское хозяйство, инвестиционную сферу, цифровую экономику.

Изменения уже начались – вместо налога на потребление бензина, дизельного топлива и газа введен акцизный налог, который уплачивается при реализации конечному потребителю указанных видов автомобильного топлива.

Теги:
Налоги, Экономика (наука), Узбекистан



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