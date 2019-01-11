Новые деньги в Узбекистане ждут к весне

ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. В Узбекистане в скором времени будет введена в обращение купюра номиналом 100 000 сумов. Об этом рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан источник, знакомый с ситуацией.
По данным источника, в настоящее время идет проработка дизайна. Точную дату введения банкноты в обращение он назвать не смог, однако не исключил ее скорого появления.
В настоящее время самая крупная купюра – это 50 тысяч сумов.
"Возможно, что банкнота номиналом 100 тысяч сумов появится в стране уже к Наврузу, возможно, это произойдет 1 марта, а может быть, 1 апреля – окончательная дата еще не утверждена", - уточнил он.
В пресс-службе финансового регулятора отметили, что ЦБ ранее говорил о том, что будет вести работу по расширению номинала купюр.
"Даны соответствующие технические задания. Ведется работа", - заявили в ведомстве.
Опрошенные эксперты полагают, что появление новых купюр позволит сэкономить людям время, а также бумагу и краски.
Напомним, банкноты номиналом 50 тысяч сумов были выпущены в Узбекистане в августе 2018 года.