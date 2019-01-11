Новые деньги в Узбекистане ждут к весне

Банкнота в 100 000 сумов станет самой крупной в республике. По прогнозам экспертов, в обозримом будущем в стране, скорее всего, пройдет деноминация (кратное уменьшение номинала нацвалюты).

ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. В Узбекистане в скором времени будет введена в обращение купюра номиналом 100 000 сумов. Об этом рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника, в настоящее время идет проработка дизайна. Точную дату введения банкноты в обращение он назвать не смог, однако не исключил ее скорого появления.

Sputnik Центробанк опроверг скорое появление купюры в 100 тысяч сумов

В настоящее время самая крупная купюра – это 50 тысяч сумов.

"Возможно, что банкнота номиналом 100 тысяч сумов появится в стране уже к Наврузу, возможно, это произойдет 1 марта, а может быть, 1 апреля – окончательная дата еще не утверждена", - уточнил он.

В пресс-службе финансового регулятора отметили, что ЦБ ранее говорил о том, что будет вести работу по расширению номинала купюр.

"Даны соответствующие технические задания. Ведется работа", - заявили в ведомстве.

Опрошенные эксперты полагают, что появление новых купюр позволит сэкономить людям время, а также бумагу и краски.

Напомним, банкноты номиналом 50 тысяч сумов были выпущены в Узбекистане в августе 2018 года.