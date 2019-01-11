"Татнефть" весной хочет начать строительство сети АЗС в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 11 янв – Sputnik. Российская "Татнефть" планирует начать строительство сети АЗС в Узбекистане уже этой весной, на первом этапе построит 22 заправочные станции в Ташкентской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя областной администрации.

"Проект "Татнефти" начнется весной. На начальном этапе планируется построить 22 АЗС в Ташкентской области", - сказал представитель администрации.

Он добавил, что в конце декабря 2018 года российская компания зарегистрировала в Минюсте Узбекистана сбытовую дочернюю структуру ООО "Татнефть-АЗС-Ташкент" в Нурафшоне.

© Sputnik / Максим Богодвид "Узбекнефтегаз" и "Татнефть" выбрали ключевые направления сотрудничества

"Татнефть" будет поставлять на АЗС в Узбекистане собственное топливо и арендовать резервуары АО "Узнефтепродукт" для хранения готовой продукции.

Если проект будет реализован, "Татнефть" станет третьей компанией, осуществляющей розничную продажу автомобильного топлива из России в Узбекистане. В январе 2018 года СП ООО Jizzakh Petroleum, учредителем которого является Gas Project Development Central Asia AG (GPD, дочерняя структура Gazprom International) начало розничную продажу автомобильного топлива, импортируемого из России, через сеть АЗС в Ташкенте. В марте прошлого года первую АЗС в Узбекистане открыл "Лукойл", розничную продажу бензина и дизельного топлива в Ташкенте осуществляет "дочка" компании — ООО "Лукойл Узнефтепродукт".