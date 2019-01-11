Российские ВТБ и Сбербанк повысили ставки по ипотеке

Теперь кредит на покупку жилья в рамках стандартных программ доступен по ставке от 10,1%, повышение составило 0,6 процентных пункта.

ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. Сбербанк и второй по активам российский банк ВТБ повысили ставки по ипотеке на 0,6 процентных пункта, сообщает РИА Новости.

Теперь в ВТБ кредит на покупку жилья в рамках стандартных программ доступен по ставке от 10,1% годовых в случае наличия комплексного страхования.

Кроме того, к кредитам с первоначальным взносом менее 20% вводится надбавка к ставке в размере 0,5 процентного пункта, однако это нововведение не касается кредитов с использованием материнского капитала и в рамках программы "Военная ипотека".

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Рефинансировать кредиты сторонних банков в ВТБ теперь доступно по ставке от 10,1% для участников программы "Люди дела, а для зарплатных клиентов группы ВТБ – по ставке 10,2%.

В Сбербанке изменения вступят в силу 14 января, там ставки в среднем вырастут на 1-1,5 процентного пункта. Для зарплатных клиентов и сотрудников Сбербанка первоначальный взнос может составить 11,2% при первоначальном взносе менее 20%, а для строящегося жилья – 10,7% и 10,5%. Для сторонних клиентов ставки вырастут на 0,3%.

В Узбекистане процентная ставка с ноября 2018 года составляет в среднем 7% годовых в первые пять лет и рассчитывается по ставке рефинансирования Центробанка.