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Узбекская валюта - сум

Узбекский сум просел ко всем мировым валютам

Sputnik
Экономика
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Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (47)
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Центральный банк Узбекистана с 15 января установил новый обменный курс американской и европейской валют.

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. По данным на понедельник, узбекский сум теряет позиции по отношению к основным мировым валютам.

Как следует из данных Telegram-канала Центрального банка, курс доллара по отношению к суму вырос на 19,11 сума, составив 8356,18 сума.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев
© Sputnik / Владимир Трефилов
Журавлев о том, почему опасно хранить деньги в долларах

Евро также продемонстрировал мощный рост – на 83,61 сума – до 9582,03 сума.

Фунт стерлинга взлетел на 120,41 сума и составил 10 730,17 сума.

Рубль также прибавил, однако несущественно, – 1,61 сума, составив 124,97 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.

Курсы валют в Узбекистане на 14 января
Центробанк Узбекистана
Курсы валют в Узбекистане на 14 января
Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (47)
Теги:
сум, Курс валют, Узбекистан



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