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Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином

Узбекистан и Таджикистан увеличили товарооборот на 62%

Пресс-служба МИД Узбекистана
Экономика
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Страны намерены расширить перечень взаимных поставок.

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Товарооборот между Узбекистаном и Таджикистаном за 11 месяцев 2018 года вырос на 62% по сравнению с тем же периодом 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства по итогам встречи Абдулазиза Камилова и Сироджиддина Мухриддина — министров иностранных дел двух стран. В будущем планируется расширить номенклатуру взаимных поставок.

КПП Равот на границе Таджикистана и Узбекистана в городе Канибадам, архивное фото
© Sputnik / Амир Исаев
Сколько таджикистанцев посетили Узбекистан в 2018 году
Стороны отметили, что отношения между республиками развиваются динамично, и рассмотрели предложения по графику и повестке дня предстоящих совместных мероприятий на разных уровнях.

Кроме того, участники встречи констатировали, что граждане обеих стран довольны введением безвизового режима сроком на 30 дней. Напомним, на сегодняшний день общее количество стран, граждане которых могут посетить республику без получения въездной визы, составляет 18.

Ранее сообщалось, что Узбекистан и Таджикистан планируют к 2020 году довести двусторонний товарооборот до 500 миллионов долларов за счет диверсификации поставок.

Теги:
товарооборот, Узбекистан, Таджикистан



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