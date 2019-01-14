Узбекистан и Таджикистан увеличили товарооборот на 62%

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Товарооборот между Узбекистаном и Таджикистаном за 11 месяцев 2018 года вырос на 62% по сравнению с тем же периодом 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства по итогам встречи Абдулазиза Камилова и Сироджиддина Мухриддина — министров иностранных дел двух стран. В будущем планируется расширить номенклатуру взаимных поставок.

© Sputnik / Амир Исаев Сколько таджикистанцев посетили Узбекистан в 2018 году

Стороны отметили, что отношения между республиками развиваются динамично, и рассмотрели предложения по графику и повестке дня предстоящих совместных мероприятий на разных уровнях.

Кроме того, участники встречи констатировали, что граждане обеих стран довольны введением безвизового режима сроком на 30 дней. Напомним, на сегодняшний день общее количество стран, граждане которых могут посетить республику без получения въездной визы, составляет 18.

Ранее сообщалось, что Узбекистан и Таджикистан планируют к 2020 году довести двусторонний товарооборот до 500 миллионов долларов за счет диверсификации поставок.