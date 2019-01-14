Определены поставщики оборудования для аэропорта бизнес-авиации в Ташкенте

Победителями лотов международного тендера по поставкам оборудования "под ключ" в рамках строительства аэропорта стали российские компании.

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Российские "Азимут" и "Алмаз-Антей" поставят оборудование для строящегося аэропорта бизнес-авиации на базе аэродрома Ташкент-Восточный, сообщает "Узбекистон темир йуллари", реализующая проект.

Российские компании стали победителями лотов международного тендера по поставкам оборудования "под ключ" в рамках строительства аэропорта, объявленного в конце 2018 года.

Пресс-служба президента Узбекистана В 2020 году в Ташкенте заработает новый аэропорт

"Азимут" займется поставкой автоматизированной системы управления воздушным движением аэродрома. Концерн "Алмаз-Антей" выиграл тендер по оснащению обзорным аэродромным радиолокатором.

Аэропорт для бизнес-авиации на базе аэродрома Ташкент-Восточный планируют построить к 2020 году. На первом этапе проекта (2018-2020 годы) планируется реконструировать взлетно-посадочную полосу и построить пассажирский терминал пропускной способностью 250 пассажиров в час. На втором этапе (сроки реализации не определены) будет построена дополнительная инфраструктура, в частности, гостиничный комплекс.

Финансирование первого этапа стоимостью около 140 миллионов долларов будет осуществляться за счет зарубежных кредитов и собственных средств "Узбекских железных дорог".

В начале 2018 года решением правительства аэродром Ташкент-Восточный перешел из ведения Министерства обороны Узбекистана в состав "Узбекистон темир йуллари".