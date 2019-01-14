Инвестиции в СРП "Газпрома" в Узбекистане оцениваются в 200 млн долларов

Разработка месторождения Джел указана в перечне перспективных отраслевых инвестиционных и инфраструктурных проектов, подлежащих проработке в 2019 году.

ТАШКЕНТ, 14 янв – Sputnik. Инвестиции в разработку месторождения Джел с участием "Газпрома" на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) оцениваются в 200 миллионов долларов, следует из инвестиционной программы на 2019 год, утвержденной постановлением президента Шавката Мирзиёева.

Разработка месторождения Джел указана в перечне перспективных отраслевых инвестиционных и инфраструктурных проектов, подлежащих проработке в 2019 году.

Согласно документу, прогнозная стоимость проекта - 200 миллионов долларов. Проектная мощность добычи на месторождении составит 300 миллионов кубометров природного газа и три тысячи тонн газоконденсата.

По данным Gazprom International, годовой отбор газа на месторождении составит 150 миллионов кубометров газа в год в течение 2021-2024 годов с выходом на 300 миллионов кубометров начиная с 2025 года.

В октябре 2018 года Gazprom EP International B.V. (дочерняя компания "Газпрома") и Узбекистан заключили СРП по проекту разработки месторождения Джел. Срок соглашения – 25 лет.

В 2002 году "Газпром" и "Узбекнефтегаз" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, предусматривающее участие "Газпрома" в проектах добычи природного газа на территории Узбекистана на условиях соглашения о разделе продукции. С 2004 года "Газпром" на условиях СРП участвует в восстановлении добычи газа на месторождении Шахпахты.

Месторождение Джел было открыто в 2009 году на Шахпахтинском блоке. Запасы месторождения составляют 6,4 миллиарда кубометров газа и 76 тысяч тонн газового конденсата.