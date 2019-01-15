Насколько вырос импорт фруктов из Узбекистана на Украину

Поставки изюма в 2018 году увеличились в полтора раза, на втором и третьем месте другие сухофрукты – чернослив и курага.

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. В прошлом году значительно вырос импорт фруктов из Узбекистана на Украину, данные приводят аналитики платформы EastFruit.

До этого Узбекистан даже не входил в двадцатку крупнейших экспортеров, а в 2018 году поставки изюма увеличились в полтора раза, чуть меньше выросли поставки чернослива и кураги.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Украинские конфеты вернулись на рынок Узбекистана

Кроме того, импорт свежего абрикоса вырос почти в 14 раз - до 168 тонн, более чем в восемь раз – поставки столового винограда. Однако представители розничного бизнеса отмечают неудачи на этом рынке – после долгой транспортировки качество продуктов оставляет желать лучшего.

Импорт узбекской дыни на Украину в прошлом году увеличился в 3,3 раза, а поставки хурмы выросли в 2,7 раза. Не отмечено ни одного случая снижения поставок.

В конце прошлого года Узбекистан, в свою очередь, возобновил после паузы импорт сахара. Республика остается лидером по закупкам многих украинских продуктов и лекарств.