В Узбекистане построят новую онкологическую клинику за 50 миллионов евро

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана договорилось с немецкой компанией OPASCA German Oncology Solutions GmbH о строительстве онкологической клиники на 50 миллионов евро, сообщает портал "Народное слово".

Стороны надеются создать в республике возможности для диагностирования и эффективного лечения в самых сложных, тяжелых и сомнительных случаях. В новое учреждение пригласят работать ведущих специалистов и ученых из Германии. В свою очередь узбекистанцы также поедут учиться у зарубежных коллег.

© AP Photo / BERND KAMMERER Узнацбанк получит доступ к рынкам европейского капитала

В середине января в Берлине проходит немецко-узбекский бизнес-форум. Ранее стало известно о подписании Узнацбанком и AKA Bank заемного соглашения на сумму в 100 миллионов евро. Теперь узбекистанский банк и его крупные клиенты получат доступ к рынкам европейского капитала и смогут привлечь кредитные средства на более привлекательных и благоприятных условиях.