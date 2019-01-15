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Врач проводит осмотр пациента

В Узбекистане построят новую онкологическую клинику за 50 миллионов евро

© Sputnik / Николай Хижняк
Экономика
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Соответствующее соглашение Министерство здравоохранения подписало с фирмой OPASCA German Oncology Solutions GmbH.

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана договорилось с немецкой компанией OPASCA German Oncology Solutions GmbH о строительстве онкологической клиники на 50 миллионов евро, сообщает портал "Народное слово".

Стороны надеются создать в республике возможности для диагностирования и эффективного лечения в самых сложных, тяжелых и сомнительных случаях. В новое учреждение пригласят работать ведущих специалистов и ученых из Германии. В свою очередь узбекистанцы также поедут учиться у зарубежных коллег.

Объемный логотип евро
© AP Photo / BERND KAMMERER
Узнацбанк получит доступ к рынкам европейского капитала

В середине января в Берлине проходит немецко-узбекский бизнес-форум. Ранее стало известно о подписании Узнацбанком и AKA Bank заемного соглашения на сумму в 100 миллионов евро. Теперь узбекистанский банк и его крупные клиенты получат доступ к рынкам европейского капитала и смогут привлечь кредитные средства на более привлекательных и благоприятных условиях.

Теги:
больница, Узбекистан, Германия, онкология



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