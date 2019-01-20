Минимальный размер оплаты труда в Узбекистане вырос на 15%

Мнимальный размер оплаты труда теперь не может быть ниже 577172 сумов.

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Узбекистане согласно тарифному коэффициенту и размеру минимальной заработной платы вырос на 15% — с 501959 до 577172 сумов, сообщает Министерство юстиции Узбекистана в своем Telegram-канале со ссылкой на постановление Кабинета Министров.

Согласно внесенным изменениям в Единую тарифную сетку по оплате труда, первый, второй, третий разрядные коэффициенты увеличены с 2,476, 2,725, 2,998 до 2,847, 2,997, 3,148 соответственно.

Также Министерство юстиции отметило, что минимальный размер оплаты труда (по тарифной сетке) теперь не может быть ниже 577172 сумов.