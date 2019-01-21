Узбекистан в течение месяца обнародует данные по добыче золота

Узбекистан в настоящий момент не раскрывает официальных данных по динамике добычи золота, серебра и других цветных и редкоземельных металлов в республике.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил правительству в течение месяца открыть данные по добыче и продаже золота в стране.

© Sputnik / Марк Агнор Сколько золота в Узбекистане: Минфин предлагает рассекретить данные

Соответствующее постановление главы государства опубликовано в понедельник на сайте национального законодательства республики.

"Кабинету министров в месячный срок принять меры по снятию режима секретности с показателей производимых и реализуемых объемов золота", - говорится в тексте документа.

Мирзиёев также поручил оптимизировать штатную численность работников режимно-секретных подразделений крупных предприятий горно-металлургической отрасли.

По данным Госкомгео, на конец 2011 года в республике было открыто 63 месторождения золота, более поздние данные не раскрываются. По экспертным оценкам, размер разведанных и подтвержденных запасов золота в Узбекистане составляет более 2,5 тысячи тонн.