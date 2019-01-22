Процентные ставки по кредитам в сумах значительно выросли за 2018 год

Процентные ставки по кредитам в иностранной валюте также выросли по итогам 2018 года, но незначительно.

ТАШКЕНТ, 22 янв - Sputnik. Средневзвешенная процентная ставка по всем кредитам в сумах по итогам 2018 года увеличилась на 3,3% относительно показателя 2017 года и составила 21,8%, сообщает Центробанк Узбекистана.

"В декабре 2018 года средневзвешенная процентная ставка по всем кредитам (без учета процентных ставок по льготным кредитам) в национальной валюте составила 21,8%, увеличившись по сравнению с декабрем 2017 года на 3,3%", - говорится в сообщении.

В декабре 2018 года процентная ставка по краткосрочным кредитам составила 22,4%, это больше показателя декабря 2017 года на 4,8%. Процентная ставка по долгосрочным кредитам увеличилась с 18,7 до 21,5%.

Средневзвешенная процентная ставка по всем кредитам в иностранной валюте в декабре 2018 года составила 6,1%. По сравнению с декабрем 2017 года она увеличилась на 0,5%. Средневзвешенная процентная ставка по краткосрочным кредитам в валюте в декабре 2018 года осталась неизменной, составив 7,8%, а по долгосрочным кредитам увеличилась с 5,3% до 5,9%.