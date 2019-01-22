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Центральный банк Республики Узбекистан

Золота замерло, серебро дешевеет: новые цены на монеты из драгметаллов

© Баходыр Мамаджанов
Экономика
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23 0 0

Новые цены на монеты из золота и серебра будут действовать в Узбекистане с 23 января.

ТАШКЕНТ, 22 янв - Sputnik. Центробанк Узбекистана с 23 января ввел новые цены на памятные монеты из драгоценных металлов.

Как следует из информации в Telegram-канале финансового регулятора, стоимость одной золотой монеты не изменилась с прошлой недели и составит 13,4 млн сумов. 

Стоимость серебряной монеты снизилась с 257 до 255 тысяч сумов.

Напомним, ЦБ в качестве пилотного проекта выпустил в обращение памятные монеты из золота и серебра. На продажу представлены выпущенные в 1994-2009 годах два вида золотых и 14 видов серебряных монет, изготовленных из металлов пробы 999,9 и весом 31,1 грамма. Общее количество выставляемых на продажу монет — 1900 золотых и 6900 серебряных.




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