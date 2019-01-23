Турция начнет выпускать тракторы в Узбекистане

Турция в ближайшее время предоставит проектное предложение по создаваемому производству сельхозтехники.

ТАШКЕНТ, 23 янв – Sputnik. Турецкая компания FSM Traktor намерена наладить выпуск сельскохозяйственной техники в Узбекистане, сообщает пресс-служба Госкоминвестиций республики.

Об этом заявил председатель правления компании FSM Traktor Эрдоган Орен в ходе переговоров в комитете. Стороны обсудили участие турецкой компании в реализации совместных инвестиционных проектов в отрасли производства сельскохозяйственной техники.

По информации инвестора, на первых этапах проекта планируется организовать крупноузловую сборку тракторов мощностью от 75 л/с до 150 л/с с последующим переходом к мелкоузловой с повышением уровня локализации производимой техники.