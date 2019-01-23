11:39 23 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB126.33
  • EUR9518.45
  • USD8378.18
Поиск
Трактор

Турция начнет выпускать тракторы в Узбекистане

AP Photo / Massimo Pinca
Экономика
Получить короткую ссылку
54 0 0

Турция в ближайшее время предоставит проектное предложение по создаваемому производству сельхозтехники.

ТАШКЕНТ, 23 янв – Sputnik. Турецкая компания FSM Traktor намерена наладить выпуск сельскохозяйственной техники в Узбекистане, сообщает пресс-служба Госкоминвестиций республики.

Об этом заявил председатель правления компании FSM Traktor Эрдоган Орен в ходе переговоров в комитете. Стороны обсудили участие турецкой компании в реализации совместных инвестиционных проектов в отрасли производства сельскохозяйственной техники.

По информации инвестора, на первых этапах проекта планируется организовать крупноузловую сборку тракторов мощностью от 75 л/с до 150 л/с с последующим переходом к мелкоузловой с повышением уровня локализации производимой техники.

По теме

В Узбекистане подешевеют тракторы
"Агротехсервис" поставил партию тракторов в Узбекистан
В Узбекистане выросло производство тракторов в 11,4 раза
Теги:
Трактор, Сельское хозяйство, Узбекистан, Турция



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мусульманские женщины в объективе фотографа
Мусульманские женщины в объективе фотографа
Кадры задержания авиадебошира на рейсе SU1515 Сургут-Москва
"Кипиш какой-то": видео задержания авиадебошира на рейсе "Аэрофлота"
Внимание к каждому: система школьного образования в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054