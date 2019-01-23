Узбекистан в 2018 году сократил экспорт хлопка в 2,4 раза

Страна идет по намеченному курсу: сокращает экспорт хлопка и увеличивает поставки за рубеж готовой текстильной продукции.

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Узбекистан в прошлом году сократил экспорт хлопка-волокна в 2,4 раза по сравнению с 2017 годом — до 115,6 тысячи тонн, сообщает Государственный комитет по статистике.

"По итогам января-декабря 2018 года было экспортировано 115,6 тысячи тонн хлопкового волокна на сумму 222,1 миллиона долларов", — говорится в отчете. По данным комитета, в 2017 году республика отправила в другие страны 278,9 тысячи тонн хлопка. Таким образом, поставки снизились в 2,4 раза.

Доля хлопкового волокна в общем объеме экспорта страны снизилась с 3,8% до 1,6%. Для сравнения — в 2015 году доля хлопка в общем объеме экспорта составляла 5,9% (503,8 тысячи тонн), в 2016 году — 4,7% (416 тысяч тонн).

В частности, за указанный период экспорт хлопка в Иран снизился до 57,9 тысячи тонн, Китай — до 37,9 тысячи тонн, Бангладеш — до 9,1 тысячи тонн. В Россию в 2018 году отправили 1,6 тысячи тонн, что на 178 тысяч тонн меньше, чем в 2000 году.

© Sputnik / Алексей Куденко Узбекистан сократит экспорт хлопка

Экспорт текстильной продукции за прошлый год вырос в 1,4 раза и составил 1,603 миллиарда долларов (11,2% от общего объема экспорта страны). В структуре текстильных поставок основная доля приходится на хлопчатобумажную пряжу (45,3%), готовые трикотажные и швейные изделия (36,5%).

Россия по-прежнему занимает первое место в списке экспортных рынков для узбекской продукции — 40% от общего объема поставок, или 639,6 миллиона долларов (+25%).