Газпромбанк поможет "Узбекнефтегазу" с выпуском дебютных еврооблигаций

Также были обсуждены вопросы по расширению производственной мощности Шуртанского газохимического комплекса и программе по увеличению добычи углеводородного сырья.

ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik. Газпромбанк (ГПБ) окажет содействие АО "Узбекнефтегазу" с выпуском дебютных еврооблигаций на международном рынке, сообщается на сайте узбекского холдинга.

"В частности, был подписан мандатный договор о назначении Газпромбанка одним из двух глобальных координаторов и со-букраннеров дебютного выпуска еврооблигаций АО "Узбекнефтегаз" на международных рынках капитала", - говорится в сообщении компании.

Руководство "Узбекнефтегаз" провело переговоры с заместителями председателя правления ГПБ Алексеем Матвеевым и Алексеем Белоусом. Стороны обсудили ряд направлений двустороннего финансового сотрудничества.

Стороны также обсудили вопросы по проектам расширение производственной мощности Шуртанского газохимического комплекса на юге Узбекистана и программе по увеличению добычи углеводородного сырья на 2017-2021 годы, добавили в "Узбекнефтегазе".