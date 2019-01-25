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В сборочном цехе технопарка

В Сергелийском районе появится технопарк по европейским стандартам

© Sputnik / Игорь Зарембо
Экономика
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Новый технопарк должен создать более 10 тысяч рабочих мест, уже начались работы по его проектированию.

ТАШКЕНТ, 25 янв - Sputnik. В Сергелийском районе создадут современный индустриальный технопарк площадью более 100 гектаров, построенный на основе европейских стандартов, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Уже началась работа по проектированию технопарка, предпринимателям выделили 85% площади. Новый технопарк должен создать более 10 тысяч рабочих мест.

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© Пресс-служба президента Узбекистана.
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Президент Узбекистана поручил ускорить запуск технопарка и содействовать развитию производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

Всего в 2019 году в экономику Ташкента планируется привлечь 2,7 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций и реализовать за счет этого 273 проекта.

В металлургической, текстильной, пищевой, строительной, фармацевтической, нефтехимической и других отраслях промышленности запланировано 115 проектов, еще 103 — в сфере услуг и 55 проектов  — в сфере жилищного строительства.

 




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