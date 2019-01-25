Поддержали коров: молоко в Узбекистане освободили от НДС

ТАШКЕНТ, 25 янв - Sputnik. Предприятия, осуществляющие переработку молока, освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Соответствующие изменения внесены в утвержденный правительством "Перечень продовольственной продукции, производимой в Узбекистае, оборот по реализации которой освобождается от НДС". Постановлением кабинета министров перечень дополнен пунктом "Молоко".

Отмечается, что эта мера должна создать дополнительные условия для развития молочной промышленности и усилить кооперацию перерабатывающих предприятий с фермерскими хозяйствами.

В перечень продовольственной продукции, производимой в Узбекистане, оборот по реализации которой освобожден от НДС, также входят мясо (говядина, баранина, мясо кур), скот и птица в живом виде, а также продукты их убоя, рыба, картофель, лук, яйца, сахар, рис, хлебобулочные изделия.