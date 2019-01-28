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Узбекские денежные знаки - сум

Узбекский сум снова просел к основным мировым валютам

© Flickr / Patrick Barry
Экономика
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Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (49)
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По данным на понедельник, американская валюта подросла на 6,76 сума, европейская взлетела на 50,44 сума.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Центральный банк Узбекистана с 29 января установил новый обменный курс американской и европейской валют.

Как следует из данных банка в Telegram-канале, курс доллара по сравнению с предыдущей неделей прибавил 6,76 сума и составил 8384,94 сума.

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Евро вырос сразу на 50,44 сума – до 9568,89 сума.

Фунт стерлинга подскочил на 283,73 сума, составив 11 068,96 сума.

Рубль прибавил незначительно – 0,76 сума – и остановился на отметке 127,09 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.

Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (49)
Теги:
Курс валют, Центральный банк Республики Узбекистан, Узбекистан



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