Объем банковских вкладов узбекистанцев вырос

Удельный вес вкладов в национальной валюте вырос с 53% до 61%, а доля валютных вкладов, наоборот, уменьшилась с 47% до 39%.

ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. В 2018 году объем вкладов населения в банках вырос на 21,2% и составил 14,7 триллиона сумов, сообщает Центробанк Узбекистана.

Вклады в национальной валюте увеличились на 38,2%, а их удельный вес вырос с 53% до 61%.

Объем валютных вкладов вырос на 2%, но их доля в общем объеме вкладов населения уменьшилась с 47% до 39%.

Как ранее сообщал Центробанк, в 2018 году объем средств, снятых с банковских карт, по сравнению с 2017 годом увеличился в четыре раза и составил 12,29 триллиона сумов. Через банкоматы узбекистанцы сняли в 2018 году 4913 млрд сумов, тогда как в 2017-м - всего 98 млрд сумов. Больше всего денег граждане республики обналичили в декабре 2018 года: 2372 млрд сумов, из них 1083 млрд - через банкоматы.