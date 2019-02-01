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Рабочий демонстрирует продукцию завода

Завод "Ахангаранцемент" в Ташкентской области откроется в 2020 году

© Sputnik / Виталий Аньков
Экономика
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Производственные мощности кластера строительных материалов позволят ежегодно выпускать более пяти миллионов тонн цемента. Это около 25% от прогнозируемой потребности рынка в 2020 году.

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Завод "Ахангаранцемент", строительство которого идет в Ташкентской области, откроется в 2020 году.

"В ответ на растущую потребность рынка Узбекистана рассматривается возможность старта выпуска продукции нового цементного завода на три месяца раньше запланированного — к началу высокого строительного сезона 2020 года", — сообщили в пресс-службе компании "Евроцемент груп".

Рабочий демонстрирует продукцию завода
© Sputnik / Виталий Аньков
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На базе завода планируется создать кластер строительных материалов, о чем договорились "Евроцемент груп" и "Узстройматериалы". Инвестиции в проект составляют 200 миллионов долларов, из них уже вложено более 110 миллионов.

"Ввод нового завода в эксплуатацию позволит Узбекистану перейти от импортозависимости к экспортоориентированности в цементной отрасли. Продукция высокого качества, включая высокомарочный цемент, будет отвечать потребностям самых ответственных строек Узбекистана", — отметили в компании.

"Ахангаранцемент" будет поставлять продукцию для жилищного, инфраструктурного и промышленного строительства республики, отвечающую всем современным требованиям к качеству и сейсмоустойчивости построек.

Теги:
Ташкентская область, завод, цемент



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