Созданием солнечных фотоэлектрических станций займутся частные инвесторы

Так, инвестор по проекту строительства станции в Навоийской области будет выбран в первом полугодии.

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. В Узбекистане дан старт тендеру по привлечению частных инвесторов для строительства "под ключ" солнечных фотоэлектрических станций, сообщил Sputnik Узбекистан председатель правления по перспективному развитию и инвестициям АО "Узбекэнерго" Джамшид Абдусаламова. Процесс запущен при содействии Международной финансовой корпорации.

Из архива ассоциации "Глобальная энергия" Алексеенко: солнечная энергетика — самое перспективное направление для ЦА

В конце ноября прошлого года в Ташкенте прошла конференция для потенциальных инвесторов, в которой приняли участие представители более двадцати крупнейших энергетических компаний и международных финансовых организаций, заинтересованных в проектах государственно-частного партнерства в Узбекистане.

Сегодня на сайте www.uzbekenergo.uz был опубликован документ запроса на предквалификационный отбор по проекту строительства солнечной фотоэлектрической станции мощностью 100 МВт в Навоийской области. Инвестор будет выбран уже в первом полугодии.