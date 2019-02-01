Созданием солнечных фотоэлектрических станций займутся частные инвесторы

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. В Узбекистане дан старт тендеру по привлечению частных инвесторов для строительства "под ключ" солнечных фотоэлектрических станций, сообщил Sputnik Узбекистан председатель правления по перспективному развитию и инвестициям АО "Узбекэнерго" Джамшид Абдусаламова. Процесс запущен при содействии Международной финансовой корпорации.
Сегодня на сайте www.uzbekenergo.uz был опубликован документ запроса на предквалификационный отбор по проекту строительства солнечной фотоэлектрической станции мощностью 100 МВт в Навоийской области. Инвестор будет выбран уже в первом полугодии.