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Кош-Агачская солнечная электростанция

Созданием солнечных фотоэлектрических станций займутся частные инвесторы

© Sputnik / Александр Кряжев
Экономика
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Так, инвестор по проекту строительства станции в Навоийской области будет выбран в первом полугодии.

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. В Узбекистане дан старт тендеру по привлечению частных инвесторов для строительства "под ключ" солнечных фотоэлектрических станций, сообщил Sputnik Узбекистан председатель правления по перспективному развитию и инвестициям АО "Узбекэнерго" Джамшид Абдусаламова. Процесс запущен при содействии Международной финансовой корпорации.

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В конце ноября прошлого года в Ташкенте прошла конференция для потенциальных инвесторов, в которой приняли участие представители более двадцати крупнейших энергетических компаний и международных финансовых организаций, заинтересованных в проектах государственно-частного партнерства в Узбекистане.

Сегодня на сайте www.uzbekenergo.uz был опубликован документ запроса на предквалификационный отбор по проекту строительства солнечной фотоэлектрической станции мощностью 100 МВт в Навоийской области. Инвестор будет выбран уже в первом полугодии.

Теги:
Солнечная энергия, Инвестиции



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