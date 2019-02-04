Газеты, алкоголь и отдых дорожают: как менялись цены в Узбекистане в январе

В январе 2019 года цены на товары и услуги в Узбекистане росли не так ощутимо, как в этот же период год назад.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. Цены на товары и услуги в Узбекистане январе 2019 года выросли в среднем на 1,5%, сообщает Госкомитет по статистике.

Товары за месяц подорожали в среднем на 1,8%, в том числе продовольственные – на 2,8%, непродовольственные – на 0,5%. Услуги стали дороже на 0,5%.

Для сравнения, в январе 2018 года за месяц цены на товары повысились на 3%, услуги подорожали на 1,4%. Продовольственные товары стали дороже на 3,5%, непродовольственные – на 2,3%.

Овощи и алкоголь - в лидерах

Из основных продовольственных товаров лидерство по росту цен в январе 2019 года принадлежит плодоовощной продукции, которая за месяц стала дороже на 8,3%. Рост цен зарегистрирован практически на все виды фруктов и овощей, за исключением цитрусовых, которые стали дешевле на 1%.

На втором месте по повышению цен находятся алкогольные напитки с ростом цены на 3,7%. На рост цен на алкоголь могло повлиять увеличение в конце 2018 года ставки акцизного налога на производимую в республике алкопродукцию.

Относительно января 2018 года рост цен зарегистрирован практически по всем основным группам продовольственных товаров, за исключением яиц.

В январе 2019 года продолжился рост цен на основные виды хлебопродуктов: мука, хлеб и хлебобулочные изделия, рис

и основные виды круп и бобовых за месяц подорожали в диапазоне от 0,2% до 3,7%.

Читать и отдыхать теперь недешево

В январе из непродовольственных товаров лидером по росту цен стала полиграфическая продукция, подорожавшая на 16,9%.

Повышение цен на нее зарегистрировано практически во всех регионах республики. Исключение составили Джизакская,

Навоийская, Сурхандарьинская, Сырдарьинская области и Ташкент, где цены на наблюдаемые виды печатных изданий

сохранились на уровне декабря 2018 года.

Повышение цен в диапазоне от 0,2% до 1,5% зарегистрировано практически для всех основных видов мужской, женской и детской одежды.

Цены на горючее для автомобилей за месяц повысились на 0,7%. На фоне стабильности цен на бензин метан подорожална 9,4%, пропан стал дешевле на 14,4%.

Из услуг значительнее всего за месяц подорожал отдых - на 4,2%. Пребывание в санаториях и домах отдыха с января стало

дороже на 4,6 %, гостиницах – на 4,3%, плата за услуги организаций в сфере туризма повысилась на 2,9%

Второе место по степени роста тарифов занимают услуги бытового характера, которые за месяц подорожали на 1,2%.

в январе зарегистрировано увеличение стоимости услуг бань и душевых на 3%, платы за стоянку автотранспортных средств на 2,2%, услуг проката на 2,0%, индивидуального пошива обуви на 2%, ксерокопирования на 1%.

Замыкают тройку лидеров по росту тарифов в январе услуги пассажирского транспорта, которые за месяц стали дороже на

0,9%.