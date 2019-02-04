Узбекистан с февраля рассекретит данные по добыче золота

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в конце января поручил правительству в течение месяца открыть данные по добыче и продаже драгметаллов в стране.

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Правительство Узбекистана приняло постановление о снятии запрета на официальную публикацию данных по добыче и продаже золота в стране, сообщило Министерство юстиции республики.

"Постановлением кабинета министров от 1 февраля отменен запрет на официальное опубликование данных по запасам и ресурсам полезных ископаемых, в том числе драгоценных металлов", - сообщает в своем официальном Telegram-канале Минюста.

© Flickr / Steve Baker Делегация Геологической службы США посетит Узбекистан

В частности, открытой публикации подлежат данные по объемам добычи и продажи, сведения о распределении средств.

Также подлежат раскрытию финансовые отчеты Фонда реконструкции и развития, двух горно-металлургических комбинатов, основных производителей драгметаллов - АО "Алмалыкский ГМК" и ГП "Навоийский ГМК".

Кроме того, с 1 февраля могут быть открыто опубликованы данные по общему объему государственных и гарантированных государством займов - внутренних и внешних, их источники, валюты, процентные ставки, сроки погашения, а также сведения по возврату и присвоению в разрезе дебиторских организаций, уточняет Минюст.

Узбекистан до последнего времени не раскрывал официальных данных по динамике добычи золота, серебра и других цветных и редкоземельных металлов в республике. По данным Госкомитета по геологии и минеральным ресурсам, на конец 2011 года в республике было открыто 63 месторождения золота, более поздние данные не раскрываются. По экспертным оценкам, размер разведанных и подтвержденных запасов золота в Узбекистане составляет более 2,5 тысячи тонн.