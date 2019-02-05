Узбекистан хочет выращивать картофель по американским технологиям

Делегация Узбекистана посетит американские предприятия по обработке и упаковке картофеля, а также картофельные фермы.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. В американском штате Висконсин с 3 февраля находится делегация Узбекистана во главе с председателем Ассоциации производителей картофеля Элером Ташпулатовым. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

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Узбекские специалисты намерены изучить передовой опыт в сфере выращивания картофеля, обсудить перспективы сотрудничества с семеноводческими компаниями и фермерскими хозяйствами США.

Также узбекистанцы примут участие в ежегодной выставке Ассоциации производителей картофеля штата Висконсин и встретятся с представителями Банка семян картофеля США.

США ежегодно производят более 20 миллионов тонн картофеля, а штат Висконсин имеет самый большой банк данных генетических кодов картофеля.