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Лавров: для решения водных проблем ЦА необходимо обратиться к опыту СССР

© Sputnik / Владимир Астапкович
Экономика
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По мнению главы МИД РФ, государства совместными усилиями смогут решить вопросы водопользования и энергоснабжения.

ТАШКЕНТ, 5 фев – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что водные проблемы Центральной Азии можно решить, обратившись к опыту СССР.

На высохшей части Аральского моря появилась вода
© Мансур Абдусатторов
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"Все проблемы, которые сейчас возникают в Центрально-Азиатском регионе в сфере водопользования и энергоснабжения, могут быть легко гармонизированы, если обратиться к опыту, который был накоплен в СССР. Мы готовы делиться этим опытом. Считаю, что это в интересах и наших центральноазиатских друзей", - сообщил он во время выступления в Таджикском университете в Душанбе.

Ранее заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева рассказала в интервью Sputnik Узбекистан, что единственный путь к решению водных проблем в Центральной Азии - сотрудничество стран между собой, а также с зарубежными партнерами и международными организациями. По ее мнению, благодаря сотрудничеству, страны смогут снизить градус напряженности, уменьшить относительный и сезонный дефицит, планировать устойчивое развитие сельского хозяйства.

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Теги:
вода, Центральная Азия, Россия



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