"Лукойл" увеличил добычу газа в Узбекистане

"Лукойл" работает в республике над реализацией двух проектов на условиях соглашений о разделе продукции.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. За прошлый год "Лукойл" добыл 33,5 миллиарда кубометров газа, что на 16% больше по сравнению с предыдущим годом. Основной фактор роста добычи — развитие проектов в Узбекистане, отмечается на сайте компании.

"Благодаря запуску новых мощностей по подготовке газа добыча по проектам Кандым и Гиссар за 2018 год выросла до 13,4 миллиарда кубических метров (в доле Группы "Лукойл"), что на 67% больше, чем в 2017 году", — говорится в публикации.

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Напомним, "Лукойл" работает в Узбекистане над реализацией двух проектов на условиях соглашений о разделе продукции — это "Кандым-Хаузак-Шады" и разработка месторождения юго-западного Гиссара.

Компания ввела в эксплуатацию Кандымский газоперерабатывающий комплекс (КГПК), расположенный в Бухарской области Узбекистана, в апреле прошлого года. В проект вложили более 3,4 миллиарда долларов.

В рамках этих двух проектов "Лукойл" планирует к 2020 году добывать до 18 миллиардов кубометров газа, а объем инвестиций довести до восьми миллиардов долларов.