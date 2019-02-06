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Бизнесмен за работой

Узбекистан хочет к 2025 году войти в топ-20 лучших стран в Doing Business

© Flickr / Wonderlane
Экономика
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В 2019 году Узбекистан оказался на 76-й строчке рейтинга.

ТАШКЕНТ, 6 февр – Sputnik. Правительство Узбекистана намерено к 2025 году войти в двадцатку лучших стран в рейтинге Doing Business Всемирного банка и Международной финансовой корпорации "Ведение бизнеса". Об этом говорится в постановлении Шавката Мирзиёева.

Бизнес-леди. Иллюстративное фото
CC0 / pixabay
В Узбекистане с 1 марта упростят регистрацию и ведение бизнеса

Узбекистан снизил свои позиции на 2 пункта и занял 76-е место в рейтинге Doing Business-2019. Тем не менее, республика стала лидером среди стран Европы и Центральной Азии по темпам улучшения условий ведения бизнеса. В рейтинге Doing Business-2018 Узбекистан занимал 74-е место. Тогда он поднялся сразу на 13 позиций.

Сейчас власти республики планируют усилить позицию страны в рейтинге благодаря упрощению с 1 марта ряда процедур в бизнесе. В числе нововведений - банки могут дистанционно открывать банковские счета юридическим лицам.

В Doing Business-2019 Узбекистан улучшил свои показатели по таким направлениям, как налогообложение, международная торговля, регистрация собственности, получение разрешения на строительство. Снижение показателей зафиксировано в получении кредитов, подключении к электрическим сетям, разрешении неплатежеспособности, защите миноритарных инвесторов.

Теги:
предприниматель, бизнес, Узбекистан



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