Ставка на Муйнак: инвесторы из ОАЭ предлагают построить казино на Арале

С 2007 года в Узбекистане запрещены игорные заведения, однако власти страны готовы рассмотреть предложение инвесторов.

ТАШКЕНТ, 7 фев – Sputnik. Инвесторы из ОАЭ предлагают открыть в Муйнаке казино, передают узбекские СМИ.

© AFP 2018 / Yousef Doubisi Ушли в отрыв: как развлекаются женщины на Ближнем Востоке

"В настоящее время со стороны инвесторов представлены различные проекты по строительству казино в Муйнаке. Генпрокуратура совместно с другими ведомствами и министерствами изучает все эти предложения и аспекты их реализации", - сообщила корреспонденту Sputnik Узбекистан начальник отдела по связям с общественностью и правовой информации Генпрокуратуры Сурайё Рахмонова.

Согласно постановлению кабмина, власти Узбекистана хотят превратить Муйнакский район Каракалпакстана в центр инвестиций, технологий и инноваций. В планах руководства страны создать современный городок с инновационной школой, спортивными сооружениями, лечебно-профилактическими учреждениями, современным аэропортом, гостиницей, торгово-развлекательными комплексами.

Отметим, что в России с июля 2009 года действует запрет на деятельность игорных заведений по всей стране, кроме специально отведенных для этого зон - в Приморье, Алтайском крае, Калининградской области, также на границе Краснодарского края и Ростовской области.