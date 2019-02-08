В Узбекистане создадут Банк развития

ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. Президент Узбекистана поручил Центральному банку создать Банк развития с капиталом в 500 миллионов долларов, сообщил председатель правления ЦБ Мамаризо Нурмуратов на сессии Международного пресс-клуба, сообщает Газета.уз.

"Деятельность банка охватит предэкспортное кредитование, посткредитное обслуживание, экспортные субсидии, логистику. Подготовка велась долгое время, работы только начнутся", — сказал Мамаризо Нурмуратов.

Заместитель министра инвестиций и внешней торговли, исполнительный директор Фонда реконструкции и развития Узбекистан (ФРРУ) Шухрат Вафаев признал, что необходимо использовать агрессивные модели финансовой поддержки экспорта.

"Мы должны поддерживать экспорт, поддержка должна быть агрессивной. Перед нами стоят большие задачи и поручения. Нам совместно с Центральным банком, Министерством финансов, Министерством экономики и промышленности поручено разработать систему всесторонней поддержки экспорта. Если у заявителя есть какие-либо проблемы, то наши двери всегда открыты", — заявил он.

Мамаризо Нурмуратов также прокомментировал вопрос зависимости банков от крупных клиентов и акционеров. Он признал, что есть случаи, когда собственники банка заставляют кредитовать собственный бизнес, осуществление операций которых нарушает интересы клиентов банка. Это касается и Министерство финансов, и ФРРУ, которые являются акционерами в крупных банках.

"Это одно из самых главных направлений стратегии по реформированию банковской системы — концентрация крупных кредитов в портфелях крупных банков, то есть в некоторых банках 35−40% кредитов приходится на трех-четырех клиентов. По этому направлению мы работаем. Такие кредиты будут выделяться ФРРУ или же Банком развития, чтобы у всех банков были равные условия", — заключил глава Центробанка.