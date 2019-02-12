Ташкентский металлургический завод заработает в декабре

Производительность завода, 500 тысяч тонн металла в год, предусматривает максимальное покрытие потребностей Узбекистана.

ТАШКЕНТ,12 фев – Sputnik. Ташкентский металлургический завод произведет первый холоднокатаный лист в декабре 2019 года, сообщили в пресс-службе предприятия.

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Общая стоимость проекта составляет свыше 286 миллионов евро.

"Полтора года назад мы начинали работу практически с нуля, а сейчас уже заканчиваем строительно-монтажные работы по основному корпусу будущего отечественного гиганта металлургии. Идут подготовительные работы, в том числе заливка фундамента для вспомогательных объектов, которые будут обеспечивать основное производство водой, газом, азотом, водородом, сжатым воздухом. На данном этапе согласовываем вопросы выбора поставщиков оборудования для комплектации всего вспомогательного комплекса", – отметил технический директор предприятия Валерий Осин.

По его словам, поставлять основное оборудование будет итальянская компания Danieli.

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Производительность завода, 500 тысяч тонн холоднокатаного металла в год, предусматривает максимальное покрытие потребностей республики. Производство выйдет на полную мощность в течение двух лет.

Планируемая доля экспорта составит 20 процентов от общего объема производства. Продукцию завода будут отправлять в Иран, Турцию, Афганистан, Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Украину, Латвию, Литву и Эстонию.