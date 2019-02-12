Узбекистан разместит дебютные евробонды в долларах 13 февраля

Инвесторы предварительно выразили заинтересованность купить евробонды более чем на 1,5 миллиарда долларов.

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. Узбекистан планирует разместить дебютные еврооблигации, номинированные в долларах, 13 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы для инвесторов

Эмитент ориентируется на размещение двух траншей бумаг - на 5 и 10 лет. Инвесторы предварительно выразили заинтересованность купить евробонды более чем на 1,5 миллиарда долларов.

Nguyen Huy Kham Узбекистан представит инвесторам дебютные евробонды в долларах

Республика с 7 по 12 февраля проводит в Нью-Йорке, Бостоне и Лондоне встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.

Организаторами выступят J.P. Morgan, Citi и Газпромбанк.

Как следует из постановления президента страны Шавката Мирзиеева, опубликованного в декабре, Узбекистан в 2019 году разместит суверенные облигации на сумму не менее 500 миллионов долларов.