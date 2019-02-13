В Таджикистане откроется узбекский завод по производству холодильников

Бытовая техника узбекской компании представлена на таджикском рынке уже несколько лет.

ТАШКЕНТ, 13 фев - Sputnik. Узбекская компания Artel запустит в Душанбе завод по производству холодильников. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на главу Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом республики Фарруха Хамрализоду.

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Он подчеркнул, что продукция Artel реализуется в Таджикистане уже несколько лет. За это время бытовая техника уверенно вошла на местный рынок и обрела большую популярность среди населения.

Хамрализода также обратил внимание на то, что сотрудничество и партнерство с Узбекистаном выходит на новый уровень: в прошлом году иностранные инвесторы вложили в экономику страны 644,5 миллиона долларов, из них доля Узбекистана составляет 5,3 миллиона долларов. Узбекские инвестиции пошли на развитие сельского хозяйства, птицеводства и садоводства.

Ранее стало известно, что в Таджикистане откроют новые швейные цеха, использующие в своей работе трикотажные ткани из Узбекистана, а на бохтарском рынке "Ходжи Шариф" скоро появятся лавки узбекских предпринимателей.