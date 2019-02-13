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Здание Центрального банка Узбекистана

Банкам отменили штрафы за прием наличных у предпринимателей

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Ранее за каждый выявленный случай приема самостоятельно принесенной выручки у предпринимателей банк должен был заплатить штраф в размере 0,05% от установленного минимального размера уставного капитала банка.

ТАШКЕНТ, 13 фев - Sputnik. Штрафы для банков за прием у предпринимателей самостоятельно принесенной выручки отменены, сообщается в Telegram-канале Министерства юстиции.

Размер взыскания за каждый выявленный случай был определен в размере 0,05% от установленного минимального размера уставного капитала банка.

"Министерством юстиции зарегистрированы изменения, вносимые в законодательство, отменяющие настоящий порядок", - говорится в сообщении.

Напомним, по указу президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 30 октября 2018 года предприниматели получили право сдавать наличную выручку в кассы банков через службу инкассации либо самостоятельно.




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