Центробанк рассказал, каких инфляции и цен ждут узбекистанцы

ТАШКЕНТ, 13 фев - Sputnik. Простые жители Узбекистана и предприниматели в республике сохраняют осторожность относительно стабильности уровня цен в краткосрочной и среднесрочной перспективе, сообщает пресс-служба Центробанка Узбекистана.

В течение IV квартала 2018 года наблюдался рост индекса ощущаемой инфляции. В декабре индекс ощущаемой населением инфляции вырос на 25 пунктов (или 4%) по сравнению с сентябрем и составил 605 пунктов. Тем не менее декабрьский уровень ощущаемой инфляции был существенно ниже, чем в начале 2018 года.

В целом в течение IV квартала краткосрочные ожидания физических и юридических лиц, достигнув своего наибольшего значения в ноябре, снизились в конце периода. Изменения среднесрочных ожиданий были умеренными, и их значения сохранились на относительно высоком уровне.

Из основных потребительских товаров наиболее чувствительными для населения были изменения цен на лепешки, рис, помидоры, огурцы, муку и говядину. В декабре резко увеличилась доля респондентов, указавших повышение тарифов за коммунальные услуги, платы за проезд и бензин.

В целом в течение 2018 года узбекистанцы жаловались на подорожание говядины (66%), риса (55%), баранины (50%) помидоров и огурцов (44%).

В этот период инфляционные ожидания формировались в условиях повышения тарифов коммунальных услуг, заработных плат, цен на продукты сельского хозяйства и ослабления национальной валюты. Вместе с тем, к концу рассматриваемого периода в динамике инфляционных ожиданий наблюдаются оптимистические тенденции.

В IV квартале 2018 года большая часть населения Узбекистана намерена была потратить сбережения на предпринимательство (44%) или же использовать их частично (30%). Сберегательные предпочтения по сравнению с сентябрьскими

результатами изменились в пользу доллара США. Так, доля тех, кто предпочитает хранить деньги в сумах, сократилась

до 40%, тогда как доля предпочитающих хранить их в долларах США увеличилась до 37%.