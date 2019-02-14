Турция будет разрабатывать месторождения золота и вольфрама в Узбекистане

В текущем году Турция привлечет два миллиона долларов для проведения геологоразведочных работ.

ТАШКЕНТ, 14 фев - Sputnik. Геологическая служба Турции (МТА) при министерстве энергетики и природных ресурсов страны и Госкомитет по геологии и минеральным ресурсам (Госкомгео) Узбекистана в среду подписали соглашение о проведении геологического изучения на золото и вольфрам на трех площадях в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госкомгео.

"В соответствии с соглашением стороны подготовят укрупненные технико-экономические расчеты по проведению геологического изучения и опытно-промышленной добычи на трех площадях, перспективных на выявление месторождений вольфрама и золота в Навоийской и Джизакской областях", - сообщил представитель Госкомгео.

Для реализации соглашения турецкой стороной создан оператор проекта MTA Tashkent mining. В мае 2018 года Госкомгео и MTA подписали соглашение о сотрудничестве по изучению перспективных площадей в Узбекистане.

По данным Госкомгео, в текущем году MTA привлечет два миллиона долларов для проведения геологоразведочных работ. В частности, в пределах трех проектных площадей будут проведены аэрогеофизические работы, дистанционное зондирование, бурение скважин и камеральные работы. "По итогам положительных результатов первого этапа проекта стороны разработают и утвердят программу и бюджет работ следующих этапов", - добавили в ведомстве.

В октябре 2018 года турецкая Tasaypi и Госкомгео подписали соглашение о разработке двух месторождений золота в Самаркандской области. Турецкая компания должна была к марту провести заверочные буровые работы на объектах, тесты для разработки технологического регламента, а также разработать предварительно ТЭО проекта по освоению месторождений.