Ташкентский металлургический завод оснастят оборудованием из России

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Несколько ведущих российских компаний поставят оборудование для строящегося Ташкентского металлургического завода, сообщили в пресс-службе ТМЗ. Уже заключены контракты с такими лидерами рынка РФ, как "Уралкран", "Энергоавангард", "Веза", "Промтрейдимпекс", "Южно-Уральский весовой завод" и "Пермглавснаб".

Продукцию этих компаний планируется использовать для вспомогательных производств. Поставщиком основного оборудования станет итальянский производитель Danieli & C. Officine Mecchaniche S.p.A. — один из трех лидеров мирового рынка в своей отрасли.

© Sputnik / Павел Лисицын Ташкентский металлургический завод заработает в декабре

"Мы провели переговоры и встречи со всеми тремя поставщиками, так как на определенном этапе склонялись к версии, что основные агрегаты будут от разных производителей. Но в итоге пришли к выводу, что весь комплекс основного оборудования будет поставлять одна фирма", — рассказал технический директор предприятия Валерий Осин.

Напомним, что общая стоимость проекта превышает 286 миллионов евро. В качестве генерального подрядчика по строительству ТМЗ выбрана группа компаний "МетПром" — одна из ведущих в России проектно-строительных организаций в металлургической отрасли.

Управлением проектом строительства занимается иностранная компания SFI Management Group. Запуск запланирован на декабрь 2019 года.